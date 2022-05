Everton ostaja med najboljšimi, Chelsea tretji

Everton vsaj še eno leto ne bo najslavnejša angleška ekipa, ki bi izpadla iz domače elitne ligaške konkurence. Čeprav so bili dolgo časa v nevarnem položaju, so se po zaostalih tekmah iz njega rešili. Tokrat so na zaostali tekmi 33. kroga po preobratu s 3:2 doma premagali Crystal Palace.

Gosti so po prvem polčasu vodili z 2:0, toda Michael Keane v 54., Richarlison v 75. in Dominic Calvert-Lewin v 85. minuti so vendarle poskrbeli, da so točke ostale doma in da ima Everton krog pred koncem štiri točke prednosti pred Leedsom.

Tega je dohitel in zaradi boljše razlike med danimi in prejetimi goli prehitel tudi Burnley, ki je na zaostali tekmi remiziral na gostovanju pri Aston Villi, izid je bil 1:1. Burnleyu bi zmaga v zadnjem krogu proti Newcastlu zadostovala za obstanek, Leeds pa bo moral navijati za Newcastle in iztržiti še ugoden izid na gostovanju pri Brentfordu.

Chelsea je na zaostali tekmi 27. kroga dokončno potrdil tretje mesto, čeprav je z Leicestrom igral le 1:1. Gosti so povedli preko Jamesa Maddisona v šesti minuti, končni izid je v 34. minuti postavil Marcos Alonso. Chelsea ima tri točke prednosti pred četrtouvrščenim Tottenhamom, a veliko boljšo gol razliko.