Evropa in svet v pričakovanju prve tekme eura 2020

Spremembe prizorišč, omejitve gledalcev

SporedSPnogomet Foto Dk Igd



Favoriti

Čez en teden se bo v Rimu ob 21. uri s tekmo med Turčijo in Italijo začelo 16. nogometno evropsko prvenstvo. To bo razpršeno po celi Evropi. In čeprav bo zaradi pandemije novega koronavirusa leto pozneje od predvidenega, je Evropska nogometna zveza (Uefa) prepričana v uspeh turnirja, čeprav covid-19 še kaže zobe in vpliva na obisk tekem.Toda pet let po tem, ko je Portugalska kljub poškodbiv finalu premagala Francijo in postala evropski prvak, in tri leta po tem, ko je prav Francija v Rusiji postala svetovni prvak, se pričakovanje pred letošnjim turnirjem veča. Med 24 ekipami, ki bo igrale na prvenstvu, je kar nekaj tistih, ki se spogledujejo z najvišjimi mesti. Med njimi je zagotovo Francija, ki si želi ponoviti svoj uspeh izpred dve desetletij, ko je po SP 1998 osvojila še EP 2000. Da bo pa ta turnir v enajstih mestih v enajstih različnih državah, pa je prav tako zasluga Francoza, to je bila namreč ideja, nekdanjega predsednika Uefe.V začetnem načrtu je bilo predvidenih 13 mest, nato pa je odpadel Bruselj, aprila letos pa sta zaradi pandemičnih omejitev odpadla še Dublin in Bilbao. Namreč ne irske ne baskovske oblasti niso zagotovile, da bi bili lahko navijači na stadionih. Tako je Bilbao zamenjala Sevilla, dublinske tekme pa sta prevzela London in Sankt Peterburg. Preostala prizorišča Amsterdam, Baku, Bukarešta, Budimpešta, Koebenhavn, Glasgow, London, München, Rim ter Sankt Peterburg in Sevilla so vsi potrdili, da bo vsaj določeno število navijačev na stadionih (med 25 in 100 odstotkov), izjema je München, ki meri na to, da bi gostil najmanj 14.500 navijačev na Allianz Areni.Uefa vztraja pri gledalcih navkljub izzivom, ki jih povzroča novi koronavirus, a predsednik Uefeje odločen, da bo prvenstvo varno za vse, da pa je nekaj težav z Nemčijo in Veliko Britanijo.»Problem sta Nemčija in Združeno kraljestvo, saj je zaradi nove različice virusa težko ali skorajda nemogoče brez karantene potovati v Nemčijo. To se sicer spreminja iz dneva v dan, bomo videli, kaj se bo zgodilo do začetka prvenstva. Začelo se bo 11. junija v Rimu in tam je vse pod nadzorom. Razen tega nemškega problema in manjših težav na Škotskem vse poteka v redu. Vseeno mislim, da je vse več ljudi cepljenih, vreme je vse boljše. Na Portugalskem smo ob finalu lige prvakov videli, da se da organizirati resno tekmo brez nekih tveganj,« je v pogovoru za STA povedal Čeferin.»To bo popolna priložnost, da pokažemo svetu, da se Evropa prilagaja. Evropa je živa in praznuje življenje. Evropa je nazaj,« pa je Čeferina navedla francoska tiskovna agencija AFP.Za lastnike vstopnic ne bo nikakršnih potovalnih izjem, kar lahko pomeni, da bi tujci ob vstopu v določeno državo morali v karanteno oziroma jim sploh ne bi dovolili vstopa. Tisti, ki pa bodo prišli, pa se bodo morali držati časovnih okvirjev za vstop na stadion. Hrvaška in Češka sta opustili načrte, da bi imeli kamp na Škotskem, saj bi po pravilih škotskih oblasti v primeru zgolj enega primera okužbe moralo v karanteno celotno moštvo. Prav koronske skrbi pa so pripeljale do tega, da je Uefa tokrat dovolila razširjene reprezentančne kadre, v katerih je po 26 igralcev.Francija ima že tako kakovostno reprezentanco, ki jo je dodatno okrepila vrnitev izkušenega napadalca»Seveda so pričakovanja velika, potem ko smo dosegali lepe uspehe, novi takšni pa so tudi cilji te ekipe, te generacije,« je za AFP dejal selektorAnglija ima pred seboj »korenček« v obliki zavedanja, da bosta tako oba polfinala kot finale na njenih domačih tleh, in sanja o tistem tako želenem prvem velikem naslovu po SP 1966. Takrat je bilo finale na Wembleyju, takisto bo tokrat, in sicer 11. julija. Potem pa so tudi še tiste stalne države, ki jih poznavalci vedno umeščajo vsaj v širši krog favoritov, kot so Španija, Italija, Nemčija, Belgija, Nizozemska ... In potem so tu še branilci naslova Portugalci.»Zdaj pa že kar nekaj let odidemo na tovrstne turnirje ne le tekmovati, ampak zmagati,« je za časnik A Bola povedal portugalski selektorToda Portugalsko z zdaj že 36-letnimčaka zelo težko delo že v skupini, saj so v tej skupaj s Francozi in Nemci ter Madžari.