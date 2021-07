Evropski in južnoameriški prvak za pokal Maradone?

Kot je poročal New York Times, naj bi se v njem pomerila evropski in južnoameriški prvak, zaenkrat pa še ni jasno, ali bo to enkratni dogodek ali tradicionalno tekmovanje.



O datumu obračuna med Italijo in Argentino, dveh svežih prvakov, se še dogovarjajo, odvijal pa se bo na stadionu Diego Armando Maradona v Neaplju. Z novim tekmovanjem naj bi se poklonili enemu najboljših nogometašev vseh časov, Argentincu Diegu Armandu Maradoni, ki je umrl novembra lani.



Italija in Argentina sta tudi najbolj primerni reprezentanci za počastitev spomina na legendarnega nogometaša, saj je v obeh državah pustil globok pečat.

