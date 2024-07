Fifa prestavila odločitev o sankcijah zoper Izrael

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je prestavila odločitev o morebitni uvedbi sankcij zoper Izrael, ki ga zahteva palestinska zveza. Kot je sporočila Fifa, sta za preložitev odločitve zaprosili obe nacionalni nogometni zvezi.

»Potrebujemo več časa, da ta postopek zaključimo celovito in z ustrezno skrbnostjo,« so zapisali pri Fifi. Odločitev naj bi v Zürichu ponovno obravnavali konec avgusta. Z zamikom odločitve pa je zdaj jasno tudi, da bo izraelska reprezentanca lahko nastopila na olimpijskem turnirju v Parizu.

Nogometna zveza Palestine (PFA) je že aprila pozvala Fifo, naj Izrael izključi iz mednarodnih tekmovanj. PFA je nato maja na kongresu Fife v Bangkoku vnovič opozorila na diskriminacijo in rasizem v izraelskih ligah in da izraelska zveza (IFA) krši statute pri vključevanju nogometnih ekip, ki se nahajajo na ozemlju Palestine, v svojo ligo.

Pri tem so opozorili na četrti člen statuta Fife, ki izrecno prepoveduje kakršnokoli diskriminacijo proti drugi državi ali skupini ljudi in pravi, da se vsaka taka kršitev kaznuje s »suspenzom ali izključitvijo«. K temu dodajajo tudi navijače. Izpostavili so jeruzalemski klub Beitar, kjer so žaljivke na račun arabskih nogometašev del vsakdana navijačev.

V PFA nadaljujejo, da klubom načrtno preprečujejo, da bi se jim pridružili arabski navijači, svoj rasistični odnos do Arabcev pa na družbenih omrežjih pogosto kažejo tudi člani klubskih uprav, člana Maccabija Nethanye pa obtožujejo, da je na Linkedinu javno podprl genocid v Gazi. Obenem, tako PFA, so številni izraelski nogometaši tudi pripadniki vojske, ki trenutno vrši grozodejstva v Gazi.

V PFA opozarjajo tudi, da je Izrael popolnoma uničil nogometno infrastrukturo v Gazi, nekateri stadioni pa so bili spremenjeni v taborišča, bolnišnice in celo množična grobišča. Že pred zadnjim konfliktom pa so bile težave z izdajo gradbenih dovoljenj za športne objekte v Palestini stalnica.

Predlog PFA so podprle tudi številne nogometne zveze, predvsem iz arabskega sveta. Na izraelski zvezi obtožbe zanikajo.