Real Madrid proti novemu klubskemu svetovnemu prvenstvu

Real Madrid je kritičen do novega formata klubskega svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga organizira Mednarodna nogometna zveza (FIFA). Anonimni vir iz kraljevega kluba je za španski športni medij Relevo povedal, da bo novi format »ubil nogometaše«. Na turnirju v Združenih državah Amerike, ki bo na sporedu junija in julija naslednje leto, bo prvič zaigralo 32 klubov s šestih celin. Na zadnjem svetovnem prvenstvu je nastopilo sedem ekip. Real Madrid bo naslednjo sezono začel avgusta s tekmo evropskega superpokala proti Atalanti, zmagovalki evropski lige, in jo zaključil s svetovnim klubskim prvenstvom julija. V eni sezoni bi Madridčani lahko odigrali 72 tekem.

Nastop na svetovnem prvenstvu klubu prinese 50 milijonov evrov, zmaga pa dodatnih sto. Zadnji zmagovalec turnirja je Manchester City, ki je v finalu premagal brazilski Fluminese.