Kdo želi v Ameriko? Fifa vabi rekordnih 65.000 prostovoljcev

Svetovna nogometna zveza (Fifa) je odprla prijave za prostovoljce na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki bo v ZDA, Mehiki in Kanadi leta 2026 med 11. junijem in 19. julijem. Pričakujejo približno 65.000 prostovoljcev, kar bo največji prostovoljski program v zgodovini Fife. Prostovoljci bodo delovali v 16 mestih gostiteljicah na uradnih in neuradnih prizoriščih (štadioni, vadbišča, letališča, hoteli ipd.) in podpirali izvedbo turnirja, na katerem bo tekmovalo rekordnih 48 reprezentanc.

Prijavijo se lahko osebe, stare najmanj 18 let, ki imajo dovoljenje za prostovoljno delo v državi gostiteljici in dobro znanje angleščine (v Mehiki sta zaželena angleščina in španščina, v Kanadi je prednost francoščina; dodatni jeziki so plus). Predhodne tovrstne izkušnje niso potrebne.

Fifa, ki jo vodi predsednik Gianni Infantino, prostovoljce opisuje kot »srce, dušo in nasmeh« turnirja, ki bodo obiskovalcem predstavljali kulturo svojega mesta in prispevali k edinstvenemu doživetju prvenstva. Prijave so možne na fifaworldcup.com/volunteers.