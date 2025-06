Prej bo zmagal Biden, kot bo Trump dovolil Irancem na SP

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko pričakujemo od svetovnega klubskega prvenstva v nogometu, enomesečnega turnirja, na katerega stavi Svetovna nogometna zveza (Fifa)? Nemogoče bi bilo trditi, da gre za nov produkt, saj je Fifa uvedla tekmovanje s tem imenom že leta 2000, ko jo je vodil Sepp Blatter, pred tem pa smo poznali t. i. medcelinski pokal, v katerem sta se leta 1960 prvič merila urugvajski Penarol in Real Madrid.

Iz tekmovalnega zornega kota ne bomo spremljali v ZDA nič novega, na koncu bo znan t. i. svetovni klubski prvak, najboljši med 32 klubi, ki bo v naslednjem mesecu dni pokazal največ in dobil tudi finalno tekmo v bližini New Yorka. Nova je le širitev turnirja na 32 klubov. Ozadje turnirja in celotna zgodba na voljo le v odprtem članku.