Fifa spet jezi nogometno družino

Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu bo poželo interes navijačev v nenavadnem zimskem času, toda to ni edina težava, s katero se bo soočila nogometna družina. Turnir, ki bo med 21. novembrom in 18. decembrom v Katarju, bo precedenčen po številnih merilih, tudi športno-tekmovalnih.

Časnik L'Equipe se je namreč dokopal do zaupnih dokumentov Svetovne nogometne zveze (Fife), ki razkrivajo, da bodo klubi dolžni spustiti svoje igralce na priprave reprezentanc-udeleženk šampionata le pičel teden pred prvo tekmo. En teden je seveda (pre)malo za resno pripravo ekipe na turnir, kakršen je svetovno prvenstvo v nogometu. Slovenski selektor Matjaž Kek je imel denimo leta 2010 na voljo skoraj tri tedne časa za neposredno pripravo na tekme z Alžirijo (13. 6.), ZDA (18. 6.) in Anglijo (23. 6.).

Mundial bo tako ali tako sprožil spremembe urnika

Nekateri evropski mediji, ki so povzeli domnevne načrte Fife – to vodi Gianni Infantino –, so ta podatek označili za šokanten in le še za eno od škodljivih potez krovne svetovne nogometne hiše v zadnjem času. Zgodovinski termin mundiala je tako ali tako že sprožil številne spremembe v nogometnem urniku. Če odmislimo urnike nacionalnih tekmovanj, se bo prej kot običajno začel tudi skupinski del Uefine lige prvakov (6. september).