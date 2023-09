Fifina inšpekcija že dela na polno

Predstavniki Mednarodne nogometne zveze Fife in organizacijskega odbora naslednjega svetovnega prvenstva v nogometu, odgovorni za ključna operativna področja, so začeli obiske v mestih gostiteljicah SP. To bo leta 2026 v Kanadi, Mehiki in ZDA. V okviru turneje so v sredo obiskali Miami, nameravajo pa obiskati vseh 16 mest gostiteljic mundiala.

Kot poroča španska tiskovna agencija EFE, se bodo predstavniki Fife med obiski posvetili vprašanjem, povezanim z načrtovanjem in nadzorom pri transportu, upravljanjem stadiona, prednostnih storitvah in vzdrževanjem igrišč za svetovno prvenstvo.

Ogled strokovnjakov bo razdeljen na dva dela. Trajal bo več tednov do zaključka v Vancouvru v Kanadi v začetku novembra.

Operativni direktor SP 2026 Heimo Schirgi je pojasnil, da bodo med obiskom ocenili infrastrukturo za tekmovanje in izboljšali operativno načrtovanje mest in stadionov. Želijo biti pripravljeni na sprejem več tisoč navijačev tukaj v Miamiju in milijonov navijačev v drugih mestih v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Na mundialu bo sodelovalo 48 ekip, odigrali pa bodo 104 tekme. Združene države Amerike so nazadnje gostile svetovno prvenstvo leta 1994. Mehika je mundial gostila dvakrat, in sicer v letih 1970 in 1986. Medtem ko bo za Kanado to prvo SPo v nogometu za moške, potem ko je leta 2015 gostila prvenstvo za ženske.