Flamec, Valonec ali otrok odlične Lyonove šole?

Evropska nogometna zveza Uefa je danes sporočila imena treh nominirancev za letošnjo nagrado za najboljšega igralca leta. V ožjem izboru so Francoz Karim Benzema in Belgijec Thibaut Courtois iz madridskega Reala ter Belgijec Kevin De Bruyne (Manchester City). Nagrajenca bo Uefa razkrila 25. avgusta v Istanbulu ob žrebu lige prvakov. Kot je pojasnila Uefa, je ta nagrada priznanje za delo v vsem letu tako na klubskem kot reprezentančnem področju. Lani so bili v ožjem izboru Kevin De Bruyne, Jorginho in N'Golo Kanté, priznanje za leto 2021 je dobil Jorginho.

Širši izbor nogometašev je pripravila Uefa ob sodelovanju specializiranih novinarjev in predstavnikov klubov, ki so v prejšnji sezoni igrali v evropskih pokalih. Poleg treh finalistov so bili letos med 15 najboljšimi še Poljak Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona), Hrvat Luka Modrić (Real Madrid), Senegalec Sadio Mané (Liverpool/Bayern), Egipčan Mohamed Salah (Liverpool), Francoz Kylian Mbappé (PSG), Brazilec Vinicius Junior (Real Madrid), Nizozemec Virgil van Dijk (Liverpool), Portugalec Bernardo Silva (Manchester City), Srb Filip Kostić (Eintracht Frankfurt/Juventus), Italijan Lorenzo Pellegrini (Roma), Anglež Trent Alexander-Arnold (Liverpool) in Brazilec Fabinho (Liverpool).

Kandidati za trenerja leta v moški konkurenci pa so Nemec Jürgen Klopp (Liverpool), Italijan Carlo Ancelotti (Real Madrid) in Španec Pep Guardiola (Manchester City).