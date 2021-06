Foden blizu podvigu, ki je v zadnjih 44 letih uspel le Balu in Ronaldu

Na Mounta »opozarjal« že pred finalom



Pred Balom in Ronaldom le še prvi glas Fife

Napadalni vezist Manchester Cityjabi lahko ponovil uspehin, če bo za predstave v pravkar končani sezoni osvojil naslov tako za najboljšega nogometaša kot tudi najboljšega mladega nogometaša na Otoku. Angleški reprezentant se je znašel na seznamu nominirancev za nagradi, ki ju podeljuje Sindikat profesionalnih nogometašev (PFA), poleg njega pa so iz vrst Cityja nominirani tudi lanskoletni zmagovalecin, ki so ga za najboljšega že izbrali pri Združenju nogometnih novinarjev (FWA).Nominirana sta tudi(Manchester United) in(Tottenham), medtem ko Fodnu med mladimi nogometaši družbo delajo še lanskoletni zmagovalec(Liverpool),(Arsenal),(Manchester United),(West Ham United) in(Chelsea).Prav leto starejšega rojaka Mounta, s katerim se je meril v nedavnem finalu lige prvakov, je 21-letni Foden pred njunim obračunom v Portu izpostavil kot nekoga, proti kateremu je izjemno težko igrati. Mount se je kasneje izkazal s podajo za odločilni gol»Vrhunski igralec. Res je težko igrati proti njemu,« je dejal Foden. »Vedno poišče prave prostore. Njegov nabor podaj je prav tako vrhunski, tako da bo postal še res velik igralec, saj se še vedno razvija. Ne razumem kritikov na njegov račun. Vsako tekmo, na kateri sem ga videl igrati, je res igral zelo dobro, tako da tega preprosto ne razumem.«Mount bo verjetno glavni Fodnov tekmec v kategoriji mladih nogometašev, v kateri sta nagradi v letih 2007 in 2013 osvojila tudi Bale in Ronaldo, istočasno pa so ju kolegi takrat izbrali tudi za najboljša posameznika sezone. Foden, ki bo z Mountom močno orožje angleškega selektorjana prihajajočem euru 2020, je s Cityjem osvojil naslova v Premier League in ligaškem pokalu, v vseh tekmovanjih pa je skupno prispeval 16 golov.Poleg Ronalda in Bala je "dvojček" nagrad PFA v eni sezoni uspel pobrati le še napadalec Aston Villeleta 1977. Gray se je po upokojitvi uveljavil (in s seksističnimi komentarji tudi osramotil) kot nogometni komentator, svoj glas pa je posodil tudi v sloviti videoigri Fifa.