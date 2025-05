Frattesi: Tako močno sem slavil gol, da se mi je zatemnilo pred očmi in zavrtelo

Dramatičen, spektakularen, imeniten ..., premalo je z besedami opisati dvoboj Interja in Barcelone v polfinalu lige prvakov. Ne le sinočnji, tudi prvi v Kataloniji je pripravil posladek, ki bo šel v zgodovino najmočnejšega klubskega tekmovanja. Veliki junak dvoboja, ki je skupno ponudil kar 13 golov in epske preobrate, je bil rezervist Davide Frattesi. V 99. minuti podaljška je zabil četrti Interjev gol, skupno sedmega in odločilnega za napredovanje v finale in pot v München, kjer se bo 31. maja pomeril z zmagovalcem nocojšnjega dvoboja Paris St-Germain – Arsenal. V Londonu so slavili Parižani z 1:0.

»Srečo imam, da sem sploh lahko končal tekmo. Tako močno sem slavil gol, da se mi je zatemnilo pred očmi in zavrtelo. Zahvaljujem se fizioterapevtom, ker sem si zategnil trebušne mišice. Njim se lahko zahvalim, da sem igral, njim posvečam gol,« je po zadnjem žvižgu poljskega sodnika Szymona Marciniaka povedal Frattesi in nadaljeval v evforičnem slogu.

»Zgodilo se je nekaj neverjetnega. Nisem si mislil, da bi lahko doživel še bolj neverjeten večer od tistega v Münchnu (v četrtfinalu, ko je zadel proti Bayernu, op.p.). V vsem, kar sem vedno delal, sem bil zadnji, ki je obupal in prvi, ki je verjel. To je bila nagrada za mojo predanost. Pri izidu 3:3 sem stalno govoril Marcusu Thuramu, ki je bil zelo utrujen, da bomo napredovali. Bilo je neverjetno in res je trajalo 120 minut,« je zaključil 25-letnik zvezni igralec, ki ga je trener Simone Inzaghi v igro poslal v 79. minuti.

Simone Inzaghi je inter še drugič v treh letih popeljal v finale lige porvakov. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

»Čestitam tudi Barceloni, resnično močnemu moštvu. Čestitam fantom, uprizorili so dve izjemni predstavi. Ponosen sem, dali so mi vse, kar so imeli. Morajo uživati na tem stadionu pred našimi navijači. Kaj sem rekel pred podaljškom? Da bi nam pomagale menjave, s katerimi bi osvežili utrujeno moštvo. Bilo je nekaj težav, a smo s srčnostjo šli čez visoko oviro,« je bil pred sedmo silo čustven zmagovalec trenerskega dvoboja, ki je razkril zmagovalno strategijo.

»Poskušali smo uporabiti svoja orožja in igrati s svojimi značilnostmi. Barcelono smo dobro poznali in po prvi tekmi nam je bilo jasno, kaj moramo storiti. Moštvo nikoli ni bilo predrzno, zaslužilo si je finale,« je povedal mlajši od bratov Inzaghi, a uspešnejši v vlogi trenerja. Dotaknil se je še ključnih tekmečevih posameznikov.

Zahvaljujoč izenačujočem golu v 93. minuti veterana Francesca Acerbija so se Milančani in navijači lahko veselili zmagoslavja v podaljšku. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

»Govorilo se je o Laminu Yamalu, tod tudi Frenkie de Jong je izjemen. Navdušil me je, vedno je bil dobro postavljen. Svojega igrlaca ne bi zamenjal za nikogar, ampak poleg Yamala, za katerega ponavaljam, kar sem rekel v Barceloni, je tu še on,« je zaključil 49-letni Inzaghi, ki je le še dopolnil bratsko zmagoslavje. Slavnejši Pippo je minuli konec tedna Piso popeljal v serie A.

V katalonskem taboru so se težko sprijaznili s porazom. Trener Hansi Flick je prepričan, da je bil sodnik eden od krivcev. »Nočem govoriti o sodniku, toda vsaka mejna odločitev je šla v njihov prid,« je bil jezen Nemec.

»Razočaran sem, vendar ne nad ekipo. Poskusili so vse. Tako pač je. Izpadli smo, a naslednje leto bomo spet poskusili osrečiti navijače. Opravili smo odlično delo. Ne maram govoriti o sodniku ... Povedal sem mu, kar mislim, ampak tega, kar sem rekel, ne bom povedal tukaj,« je bil jezen Flick, z Bayernom evropski prvak leta 2020.

Trener Barcelone Hansi Flick je v sodniku Szymonu Marciniaku videl enega od krivcev za slovo. FOTO: Piero Cruciatti/AFP

Dopolnil ga je Eric Garcia, strelec prvega Barceloninega gola, s katerim se je vrnila med žive po zaostanku z 0:2 po prvih 45 minutah.

»V drugem polčasu smo bili veliko boljši. Pokazali smo, kakšna ekipa smo. Če na koncu tekmeci dosežejo gol v 93. minuti, ko si v prednosti, je vsega konec,« je dal vedeti, kateri trenutek je bil odločilen.

Inter je izsilil podaljšek v zadnjih sekundah po golu 37-letnega veterana Francesca Acerbija. Branilec je bil v divjem lovu za izenačenjem pred vrati Barcelone spreten kot najbolj izurjeni napadalci. Žogo je poslal pod prečko in čez nemočnega Wojciecha Szczesnyja.