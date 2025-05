Arsenal se opogumlja s pariško izkušnjo iz leta 1994

V nadaljevanju preberite:

PSG in Arsenal sta ob madridskem Atleticu verjetno največja nogometna kluba na stari celini, ki še nimata naslova evropskega prvaka. Eden od njiju bo imel zadnji majski večer priložnost opraviti z zgodovino, polno razočaranj. Parižani so v prednosti pred povratno polfinalno tekmo lige prvakov, pred osmimi dnevi so v Londonu zmagali z golom Ousmaneja Dembeleja. Toda »topničarji« so pokazali, da so sposobni velikih podvigov, navsezadnje so brez stresa preživeli madridski pekel in suvereno izločili branilca lovorike Real Madrid ...

Kakšne so okoliščine derbija med največjima evropskima mestoma? Kaj so povedali nekateri akterji? Preverite Delovo infografiko ...