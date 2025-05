V Milanu novi spektakel, Inter že vodi

V Milanu se je začel povratni polfinalni dvoboj lige prvakov med nogometaši Interja in Barcelone. V sijajni prvi tekmi, v kateri ni manjkalo vrhunskih potez, sta se moštvi prejšnji teden razšli z neodločenim izidom 3:3 (2:2).

Za Katalonce so bili tedaj strelci Lamine Yamal (v 24. minuti), Ferran Torres (38.) in z nesrečnim avtogolom Interjev vratar Yann Sommer (65.), za milansko zasedbo pa je ob dvakratnem strelcu Denzlu Dumfriesu (21. in 63.) v polno zadel tudi Marcus Thuram (1.).

Hakan Calhanoglu je bil natančen z bele točke. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Postavi Interja in Barcelone INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. Rezervni igralci: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski, 99 Taremi. Glavni trener: Simone Inzaghi. BARCELONA (4-2-3-1): 25 Szczęsny; 24 Eric Garcia, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martínez, 35 Gerard Martin; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. Rezervni igralci: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 9 Lewandowski, 10 Fati, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 32 Fort, 44 Farré, 45 Darvich. Glavni trener: Hans-Dieter Flick.

Tudi drugo tekmo so bolje odprli nogometaši Interja. V 22. minuti je domačo zasedbo po lepi in nesebični Dumfriesovi podaji v vodstvo popeljal argentinski zvezdnik Lautaro Martinez. Tik pred koncem prvega polčasa so se domači navijači veselili novega gola, potem ko je z bele točke na 2:0 povišal turški reprezentant Hakan Calhanoglu.