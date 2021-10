Galski petelini po izjemnem preobratu zaustavili rdeče vrage

Francoski in belgijski nogometaši so v drugi polfinalni tekmi lige narodov uprizorili vrhunsko predstavo. Na koncu so se zmage s 3:2 (0:2) veselili »galski petelini«, ki jim je že pošteno tekla voda v grlo.



Francozi so namreč po prvem polčasu zaostajali že z 0:2. Za »rdeče vrage« sta v polno zadela Yannick Carrasco v 37. in Romelu Lukaku v 40. minuti. Toda izbranci selektorja Didierja Deschampsa se kljub velikemu zaostanku niso vdali v usodo; ravno nasprotno.



V drugem polčasu so Francozi uprizorili izjemen preobrat, s katerim so nadomestili zaostanek dveh golov. Po zadetkih Karima Benzemaja (62.), Kyliana Mbappéja (69. 11-m) in Thea Hernandeza (90.) so se na koncu veselili zmage. A kaj lahko bi se zasukalo tudi drugače, saj se je Lukaku v 87. minuti že veselil svojega drugega gola na tekmi, ki pa so mu ga po ogledu VAR razveljavili zaradi prepovedanega položaja.



V nedeljskem finalu (20.45) se bodo Francozi v Milanu pomerili s Španci, ki so bili v včerajšnji prvi polfinalni tekmi z 2:1 boljši od evropskih prvakov Italijanov.



