Gianni Infantino zdaj ve, da Južnoameričanov ne bo

Nogometna federacija Južne Amerike (Conmebol) je sporočila, da bi njene članice bojkotirale svetovno prvenstvo, če bi ga uvedli na dve leti. Med njimi je tudi Brazilija, s petimi naslovi prvaka najuspešnejša država na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ni nikakršnega razloga za tako spremembo, ki jo je predlagala Mednarodna nogometna zveza (Fifa). To je zanikanje skoraj stoletne tradicije enega najbolj pomembnih športnih dogodkov na planetu. Trenutni model tekmovanja se je izkazal za zelo uspešnega ... Zato deset članic Conmebol potrjuje, da ne bodo sodelovale na SP, če bo to na dve leti,« so v izjavi za javnost zapisali v Conmebolu.

Ideji nasprotuje tudi Evropa

Fifa je pred časom začela s pogovore, da bi po letu 2026 namesto na štiri leta SP pripravili vsaki dve leti, nekatere evropske zveze pa so že napovedale, bi ob uvedbi te spremembe zapustile Fifo.

Ostro proti tej spremembi je tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, pa tudi krovna olimpijska organizacija (Mok) nad takšnimi načrti ni navdušena, saj v Moku menijo, da bi nogometno SP vsaki dve leti ogrozilo status drugih velikih športnih tekmovanj in jih zasenčilo.