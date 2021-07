Grealish odgovarja kritikom: Želel sem streljati

Angleži so zadeli le dvakrat, Gianluigija Donnarummo sta premagala prva izvajalca kapetan Harry Kane in branilec Harry Maguire, nato pa je vratnico Donnarumme stresel rezervist Marcus Rashford. Novi vratar Paris Saint-Germain je nato ubranil še poskusa Jadona Sancha in Bukaya Sake ter prinesel naslov Italiji, po tekmi pa so številni strokovni komentatorji menili, da 19-letnemu članu Arsenala selektor Gareth Southgate ne bi smel zaupati tako odgovorne naloge kot petemu izvajalcu.



Kontroverzni nekdanji vezist Manchester Uniteda in irske reprezentance Roy Keane je šel še dlje in menil, da izkušenejši nogometaši, v studiu ITV je omenil Raheema Sterlinga in Jacka Grealisha, v nobenem primeru ne bi smeli mirno spremljati, kako je žogo za odločilni peti strel proti beli piki odnesel Saka.



»Rekel sem, da si želim izvesti eno. Trener je sprejel toliko pravih odločitev skozi ves turnir, tudi nocoj je bilo tako. A ne bom dovolil, da ljudje govorijo, da nisem želel izvesti enajstmetrovke, ko pa sem rekel, da jo želim,« se je na Twitterju odzval 25-letni Grealish, sicer ljubljenec navijačev.

Mourinho: To se zgodi velikokrat

Tudi sloviti portugalski trener Jose Mourinho je menil, da Angleži ne bi smeli dovoliti, da odločilni strel izvaja tako mlad nogometaš.



»To, da ima Saka na svojih ramenih celotno državo, mislim, da je to za fantiča preveč v tem trenutku,« je za talkSPORT dejal trener Rome. »A ne vem, če morate to vprašanje postaviti Garethu ali ne. Ker se velikokrat zgodi, da igralcev, ki bi morali biti tam, preprosto ni na spregled. Igralci, ki bi morali biti tam, zbežijo pred odgovornostjo.«



Sodeč po TV-posnetkih je bil v krogu s trenerjem Southgatom, ki so ga pred začetkom izvajanja najstrožjih kazni obdali njegovo varovanci, med prvimi prostovoljci vezist Leedsa Kalvin Phillips, ki je dvignil roko, a nato ni dobil priložnosti. Nekdanji branilec angleške reprezentance in član Manchester Uniteda Gary Neville je menil, da bi morali imeti Angleži seznam izvajalcev pripravljen že vnaprej.

Shearer pohvail pogum mladeničev

»To bi morali rešiti v zadnjih nekaj tednih priprav, to trenirati in videti, kdo največkrat zadene in ima najboljši izkoristek. Bilo bi znanstveno dokazano, na temelju podatkov,« si je zaželel Neville, medtem ko je njegov nekdanji reprezentančni in klubski soigralec Rio Ferdinand kot strokovni komentator BBC dejal, da v teh primerih »ni mogoče kazati s prstom«. Legendarni napadalec Alan Shearer je mladce tudi pohvalil za pogum. Povprečna starost zadnjih treh izvajalcev, Rashforda, Sancha in Sake, je bila 21 let.



»To, da so mladci rekli 'ja, izvajal bom enajstmetrovko' ... Za to jim je potrebno čestitati. A zdaj jim bo težko. Upajmo, da si bodo po tem opomogli,« je za BBC dejal Shearer.

