Griezmann s klopi prinesel zmago Atleticu na vroči Mestalli

Valencia je imela na svoji Mestalli več od igre, nekdanji klub Zlatka Zahovića, ki ga je pred tekočo sezono prevzel karizmatični Italijan Gennaro Gattuso, pa ni uspel resneje ogroziti vrat slovenskega reprezentanta Jana Oblaka. Veliko bolj se je izkazal domači čuvaj mreže Giorgij Mamardašvili z nekaj izvrstnimi posredovanji, a nič ni mogel storiti v 66. minuti, ko je tesen obračun odločil rezervist Antoine Griezmann, ki je vstopil le dve minuti prej.

Griezmann je pomeril z roba kazenskega prostora, žoga pa je po zaslugi odboja od enega izmed tekmecev prelisičila Gruzijca v vratih netopirjev za končnih 1:0. Minimalna zmaga je Atleticu prinesla preboj na 6. mesto, kjer ima po nepričakovanem domačem porazu z Villarrealom madridski klub zdaj šest točk, tri manj od vodilnih madridskega Reala in Betisa ter eno manj od tretjeuvrščenih Barcelone, Villarreala in Athletica iz Bilbaa. Valencia je padla na 14. mesto s tremi točkami in enim doseženim golom (ter vsega dvema prejetima) na uvodnih treh preizkušnjah, potem ko je Gattuso z varovanci svojo špansko avanturo začel s tesno domačo zmago nad Girono.