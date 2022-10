Guardiola bo moral za opisovanje Haalanda izboljšati svojo angleščino

Erling Haaland, ki je po mmenju svoje agentke že vreden več kot milijardo evrov, je spet blestel v majici Manchester Cityja, ki je z goloma Norvežana na domačem štadionu Etihad v soboto ugnal Brighton & Hove Albion s 3:1. Norveški napadalec je zdaj zabil že 22 golov na vsega 15 tekmah, 17 samo v premier league.

»Sem Katalonec, zato moja angleščina ni dovolj 'velika'. Številke so neverjetne in ni dvoma o njegovi kakovosti. Tako zelo je ambiciozen in pomagal nam je zmagati. To je bila najtežja tekma, ki bi nas lahko čakala. Takšnih nismo vajeni, saj niti en igralec ni prost. Tako smo zadovoljni s točkami, ker je bila res zelo zapletena tekma. Vem, kako težko je bilo, a nam je na koncu uspelo,« je od zadovoljstva žarel trener ManCityja Pep Guardiola.

Brighton je po zadetkih Haalanda v prvem polčasu (23., 43./11-m) znižal prek Leandra Trossarda in se v 53. minuti vrnil v tekmo, v kateri so lahko navijači spremljali tudi fascinanten spopad italijanskega trenerja Roberta De Zerbija in Guardiole. Slednji je De Zerbija, nekdanjega trenerja Sassuola in Šahtarja iz Donecka, lepo pohvalil pred dvobojem, rekoč, da je v domovini obrnil nogometno kulturo na glavo in da bo njegov prihod k Brightonu, kjer je nasledil priljubljenega Angleža Grahama Potterja, ki je odšel k Chelseaju, dolgoročno vplival tudi na otoški nogomet.

De Bruyne je lahko še boljši, De Zerbi verjame v fante

Galebi so imeli celo višjo posest žoge v 90 minutah kot tekmeci, ki se jim to pod taktirko Guardiole praktično ne dogaja, med lovom na izenačenje pa je dvoboj odločil Kevin De Bruyne s sijajnim strelom z razdalje.

»De Bruyne še ne igra na svoji najvišji ravni. A tega se zaveda, meni tega ni potrebno goovriti. Dinamika še ni popolna, a to ve. Govoril sem z njim, njegov gol pa je bil izjemen,« je dodal Guardiola, medtem ko se De Zerbi, ki še čaka na prvo zmago v premier league, bolj kot na VAR-odločitve sodnikov osredotoča na svoje moštvo.

»Moja naloga ni analizirati sodnika. Nisem zadovoljen, a ne želim preveč govoriti o sodniku, odločitvi in VAR. Želim analizirati mojo ekipo in kakovost moje ekipe. Verjamem, da bomo dobili veliko tekem, če bomo ohranili to raven igre,« je dejal De Zerbi.