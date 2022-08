Guardiola in Klopp lahki konjenici dodala težko artilerijo

V nadaljevanju preberite:

Privežite se, v premier league, najmočnejšem in najbogatejšem nogometnem prvenstvu, se obeta nova turbulentna sezona. V prejšnji je Manchester City po zasuku s tremi goli v petih minutah proti Aston Villi osvojil točko več od Liverpoola. Nič ne kaže, da bi se kdo drug vmešal v boj za naslov angleškega prvaka. Sinjemodri Pepa Guardiole in rdeči Jürgena Kloppa so v napad ob lahki konjenici pripeljali težko topništvo. Kaj si lahko obetamo od sezone 2022/23, ki se bo začela v petek uvečer z londonskim derbijem med Crystal Palaceom in Arsenalom?