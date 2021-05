Guardiola in njegov koncept kroženja žoge ne pijeta vode

V nadaljevanju preberite:

Komentar razpleta finala lige prvakov, kot ga je videl Primož Gliha. V zadnjih letih je bila ta famozna posest žoge resnično priljubljena, toda zmota temelji na osamljenem primeru Barcelone. Xavi, Iniesta, Busquets in Messi se rodijo enkrat na sto let. Omenjen kvartet je igral skupaj od selekcije U-13, U-14, bili so odlično uigrani velemojstri in hkrati edinstven primer v novejši zgodovini nogometa. Pep Guardiola je z Barcelono in omenjeni asi ustvaril mit, ki pa ga ni potrdil niti na klopi Bayerna niti na klopi Cityja.