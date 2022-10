Guardiola pred derbijem: Proti Unitedu potrebujemo popolno tekmo

Spored v 8. kolu premier league v soboto odpirata Arsenal in Tottenham (13.30) z vedno »našpičenim« obračunom severnega Londona, medtem ko se bo na jugu mesta popoldne (16.00) na klopi Chelseaja proti Crystal Palacu v še enem mestnem derbiju prvič predstavil novi trener Graham Potter.

Kljub temu privrženci nogometa najbolj vneto pričakujejo nedeljsko snidenje manchestrskih velikanov na štadionu Etihad (15.00), kjer je Man. United denimo izgubil le dve od zadnjih osmih tekem, dobil pa tri od zadnjih štirih. Tudi zato je trener domačega Man. Cityja Pep Guardiola pred tekmo javno opozoril varovance, da bodo morali igrati praktično brezhibno.

»Moramo odigrati popolno tekmo, kaznujejo te (United, op. a.) na majhnem prostoru. Ne smemo biti leni. Moraš izražati čustva, to ti ponujajo tovrstne tekme. Odločitve se sprejemajo še pred dejanji. Bodi miren in sprejmi prave odločitve. Ko si napet, je to težko. Vedno pričakujem le najboljše s strani naših tekmecev. Njihova kakovost je že več let nesporna,« je dejal Guardiola.

Manchester United je po dveh bolečih porazih na uvodu v novo sezono pod taktirko novega trenerja Erika ten Haga začel nizati zmage in se s štirimi zaporednimi povzpel vse do petega mesta na lestvici, Nizozemec pa je celo postal trener meseca septembra v premier league.

Ten Hag: Ne igramo proti Haalandu

»Veselim se tekme. Ljudje na štadionu nas spravljajo pod pritisk, a to je pomembno. Želim si, da so aktivni in pokažejo strast ter od nas zahtevajo najboljšo predstavo. Ko so na vrhu, imaš več rivalov. Ko si na sredini, jih imaš malo. Veliki rivali te naredijo boljšega,« je razmišljal Guardiola, ki je ob primerjavi z el clasici med »svojo« Barcelono in madridskim Realom izpostavil, da je v Španiji precej preveč šumov pred, med in po tekmi, medtem ko je na največjih tekmah v premier league in bundesligi, kjer je nekoč vodil Bayern, vse veliko bolj kulturno. Sinje modri ne bodo mogli računati na branilca Johna Stonesa, ki se je poškodoval na tekmi lige narodov z Nemčijo v ponedeljek (3:3), po nedavni operaciji rame je odpadel še angleški reprezentančni vezist Kalvin Phillips. Oba naj bi bila nared do svetovnega prvenstva, Stones po ocenah Guardiole že v dobrem tednu ali dveh.

O Angležih je na svoji novinarski konferenci veliko govoril tudi ten Hag, ki je stopil v bran kapetanu kluba Harryju Maguireju, potem ko sta njegovi napaki zaznamovali tudi zadnjo tekmo reprezentance z Nemčijo na Wembleyju. Maguire sicer ne bo odigral derbija s Cityjem, toda ten Hag je prepričan, da bo kmalu ujel najboljšo formo.

»Moram mu stopiti v bran, a to bom storil, ker vanj verjamem. V obdobju, v katerem sem delal z njim na pripravah, je bil dober, res dober, tako na treningih kot na tekmah. Nato je izpadel iz začetne enajsterice, a tudi takrat je res dobro treniral, kakovost je bila vidna. Opazen je velik potencial. V slačilniic mu trenerji in soigralci še naprej zaupajo. To sem mu povedal in prepričan sem, da mu lahko uspe,« je dejal ten Hag, ki je na treningih lahko spet pozdravil še do nedavnega poškodovana napadalca Anthonyja Martiala in Marcusa Rashforda.

Vse se bo na manchestrskem derbiju za United seveda vrtelo okoli ustavljanja norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda, ki je v tej sezoni dosegel 14 golov na 10 tekmah, v dresu Norveške pa je ob porazu v Ljubljani dosegel edini gol za vikinge (1:2), nato pa je moral priznati še premoč Aleksandru Mitroviću in Srbiji v domačem Oslu (0:2).

»Ne igramo proti Haalandu, igramo proti Manchester Cityju. Zaupamo v naše sposobnosti, če pa bomo delovali kot ekipa z žogo in brez nje, potem lahko premagujemo tekmece,« je pred dvobojem s starim znancem Guardiolo – ko je slednji vodil člane Bayerna, je ten Hag vodil B-ekipo – še povedal Nizozemec, ki ga je še pred nekaj meseci Katalonec »blagoslovil« kot svojega možnega naslednika pri sinje modrih.

»To je bil lep kompliment, a 100-odstotno sem prepričan v to (da je bil prihod k Unitedu prava odločitev, op. a.). Manchester United sem izbral z vsem, kar spada zraven, tega pa do sedaj nisem obžaloval niti za sekundo,« je odločen ten Hag.