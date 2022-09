Haaland le eden od mnogih, pred njim na vrsti Zidane, Totti in Modrić

V nadaljevanju preberite:

V Stožice prihaja Erling Haaland, eden najboljših napadalcev na svetu. Slovenski selektor Matjaž Kek že pozna taktiko, s katero se bo lotil ostrostrelca norveških vikingov. Zvezdnik Manchester Cityja ni prvi nogometaš tako visoke ravni, ki je obiskal Slovenijo.

Legendarni Eusebio leta 1970 in zlata žoga Luka Modrić leta 2021 v Ljubljani nista zmagala, vmes so obiskali Slovenijo številni velemojstri nogometne igre. Preverite, kako so se odrezali na slovenskih tleh Zinedine Zidane, Francesco Totti, Robert Lewandowski in mnogi drugi.