Handanović na Anfield po boljše pogajalsko izhodišče

V nadaljevanju preberite:

Po Samirju Handanoviću bi lahko tudi Benjamin Šeško nocoj debitiral v osmini finala lige prvakov, a njegovo zdravstveno stanje ostaja uganka. Trener Salzburga Matthias Jaissle je sicer potrdil, da je 18-letni Radečan tik pred povratkom v moštvo, o (ne)nastopu pa naj bi odločal zadnji trening. Salzburžani so na prvem dvoboju na domačem štadionu odigrali odlično tekmo in lahko še vedno sanjajo o zgodovinskem preboju v četrtfinale, zgodnji izpad bi za Bavarce pred domačimi navijači seveda predstavljal manjšo katastrofo. Handanović bo ob 21. uri z Interjem gostoval pri Liverpoolu, ki se je iz Milana februarja vrnil z lepim kapitalom, a po spremembah pravil tudi zmaga z 2:0 v gosteh zdaj več ne pomeni veliko. Handanoviću naj bi se v kratkem sicer obetal podpis nove pogodbe, ki mu je do sedaj zagotavljala 3,5 milijonov evrov (neto), kako pa bo v prihodnje? Morda bo o končni številki odločala tudi torkova tekma ...