Harry Kane je izbral boj za lovorike

Med zvestobo in bojem za lovorike je Harry Kane izbral slednje. Izjemni angleški napadalec in najboljši strelec svetovnega prvenstva v Rusiji pred tremi leti je razblinil neznanke o svoji prihodnosti in razburil navijače Tottenhama, ki so verjeli, da je 27-letni strelski stroj eden od nogometašev, ki bo za vselej zvest svojemu klubu.



Toda Kane je presodil, da je za njegovo kariero bolje, da odide in nove izzive najde v boljšem ter ambicioznejšem klubu.



Čeprav je pri svojem razkritju namignil, da bo najbrž ostal v Angliji, je velika možnost, da bi odšel na »celino«, kjer ne manjka bogatih klubov za njegove strelske usluge. Prvi favorit zunaj angleških meja je Paris Saint-Germain, pri katerem je trener Mauricio Pochettino, s katerim sta odlično sodelovala pri Tottenhamu in je pod njegovim vodenjem postal izjemen strelec. V Angliji največ možnosti za njegov prihod pripisujejo Manchester Unitedu, a v Londonu omenjajo tudi možnost prestopa k mestnemu tekmecu Chesleaju.



Kane je s 165 goli drugi najučinkovitejši aktivni napadalec v premier league. Prvi je Argentinec pri Manchester Cityju Sergio Agüero, ki je dosegel 182 golov in poleti prav tako zapušča Anglijo. Po vsej verjetnosti bo odšel v Barcelono.



S prodajo najboljšega moža bo debelo zaslužil tudi Tottenham. Po tržnih ocenah njegova odškodnina ne bo nižja od 160 milijonov evrov.

