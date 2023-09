Harry Kane v Münchnu kot Robert Lewandowski

Nogometaši Bayerna so v tekmi 5. kola nemške bundeslige visoko s 7:0 premagali Bochum in se povzpeli na vrh lestvice. Leipzig slovenskih igralcev Benjamina Šeška in Kevina Kapla je gostoval v Mönchengladbachu in zmagal tesno z 1:0.

Bochumova prepišna obramba je bila hvaležna tarča Bayernovih nogometašev, ki so že v prvem delu dodobra napolnili mrežo tekmecev, zadeli so Eric Maxim Choupo-Moting, Harry Kane, Matthijs de Ligt in Leroy Sane. Kane je v drugem delu zadel še z bele točke, s tem pa tudi postavil nov klubski rekord: kot prvi je že v prvih petih tekmah pri Bayernu v karieri dosegel šest golov. Mathys Tel je povišal na 6:0, sedmi gol in svojega tretjega za prvi hat-trick v bundesligi pa je v 88. dodal Kane.

Leipzig se je dolgo mučil z Borussio (M). Tekmo sta prvič začela oba Slovenca v klubu, nekdanji reprezentant Kampl in sedanji slovenski zvezdnik Šeško. Slednji je igral do 70. minute, ko je namesto njega v igro vstopil Timo Werner. Ta menjava Marca Roseja se je izkazala za ključno na tekmi, saj je Werner že pet minut zatem dosegel edini gol na tekmi. Po natančni podaji Xavija Simonsa je neubranljivo zadel in tako postavil rekord kluba, saj Leipzig še nikoli doslej po petih kolih ni zbral 14 golov.

Borussia Dortmund je z zadetkom Marca Reusa premagala Wolfsburg z 1:0.