Hrvati in Francozi v ponovitvi finala SP 2018 do prve točke

V današnjem derbiju nogometne lige narodov A sta se izbrani vrsti Hrvaške in Francije v Splitu razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Moštvi, ki sta neuspešno štartali v to tekmovanje, sta tako osvojili prvi točki v skupini 1.

Na Poljudu je v ponovitvi finala prejšnjega svetovnega prvenstva v Rusiji 2018 dolgo kazalo na novo zmagoslavje Francozov, ki so z golom Adriena Rabiota v 53. minuti prešli v vodstvo. Gostitelji so v nadaljevanju poskušali vse, da bi nadomestili zaostanek, izenačenje pa so vendarle dočakali sedem minut pred koncem rednega dela tekme. Z 11-metrovke je z mojstrskim strelom zadel Andrej Kramarić in poravnal rezultat, ki se kljub priložnostim na obeh straneh ni več spremenil.

Francozi so v prvem krogu doma presenetljivo z 1:2 izgubili z Danci, Hrvati pa so pred svojimi navijači kar z 0:3 klonili pred Avstrijci.

Drugi današnji izidi

Liga narodov B:

Islandija : Albanija 1:1 (0:1; Thorsteinsson 49.; Seferi 30.)

Vrstni red: Islandija 2, Izrael (-1) 1, Albanija (-1) 1.

Liga narodov C:

Belorusija : Azerbajdžan 0:0

Slovaška : Kazahstan 0:1 (0:1; Darabajev 26.)

Vrstni red: Kazahstan 6, Slovaška 3, Belorusija 1, Azerbajdžan 1.

Liga narodov D:

Andora : Moldavija 0:0

Latvija : Liechtenstein 1:0 (0:0; Zjuzins 73.)

Vrstni red: Latvija 6, Moldavija 4, Andora 1, Liechtenstein 0