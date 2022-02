Hrvati prodali TV in medijske pravice za rekordnih 44 milijonov evrov

Vodstvo Hrvaške nogometne zveze (HNS) si upravičeno mane roke ob prodaji TV in medijskih pravic za prenose tekem hrvaškega nogometnega prvenstva. Potem ko je nedavno propadel dogovor o prodaji pravic švedskim vlagateljem – ti so ponujali 100 milijonov evrov za deset let –, je HNS razpisala nov natečaj.

Nanj so se prijavili trije kandidati, in sicer A1 Hrvaška, Sportklub in Telekom Hrvaške ter ponudba stavnice Supersport za nakup medijskih pravic. HNS je izbral ponudbo Telekoma, ki znaša 36 milijonov evrov za štiri leta oziroma 9 milijonov evrov na sezono.

Skupno 44 milijonov evrov

Ob tem je stavnica Supersport kupila medijske pravice za 1,5 milijona evrov na sezono, ob tem pa bo dodala še pol milijona na sezono za pravice stavljenja na tekme HNL. Skupaj je torej HNS, ki jo vodi predsednik Marijan Kustić, iztržila 44 milijonov evrov za naslednja štiri leta oziroma za Hrvaško rekordnih 11 milijonov evrov na sezono.