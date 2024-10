Nogometni zvezdnik Kylian Mbappe se sooča z obtožbami zaradi posilstva

Švedski mediji v zadnjih dneh pišejo o preiskavi zoper Kyliana Mbappeja zaradi domnevnega posilstva v Stockholmu, ki ga je francoski nogometni zvezdnik obiskal prejšnji konec tedna. Mbappe je novice označil za lažne.

Nogometaš, ki ni bil vpoklican v reprezentanco za zadnje tekme v ligi narodov, se je prejšnji teden med sredo in petkom mudil v Stockholmu, četrtkov večer pa končal v nočnem klubu, kjer naj bi prišlo do posilstva. Na policiji dogodka niso ne potrdili ne zanikali, a dodali, da vsako razkrivanje podatkov v tej fazi lahko zaplete ali oteži preiskavo.

O domnevnem posilstvu so se najprej razpisali švedski časopisi, Aftonbladet pa je objavil fotografije o ponedeljkovem prihodu policistov v hotel, kjer je bil prejšnji teden Mbappe s prijatelji. V časniku trdijo, da je domnevna žrtev naprej obiskala zdravnika in nato prijavila posilstvo. Najbolj neposreden je bil časnik Expressen, pri katerem trdijo, da imajo vir, da gre za prijavo zoper Mbappeja.

Kylian Mbappe je prejšnji teden bival v Bank hotelu v Stockholmu. FOTO: Fredrik Sandberg/AFP

O tem so pisali tudi nekateri francoski mediji, ki pa pravijo, da nimajo podatka o tem, da naj bi bil Mbappe posredno ali neposredno vpleten v dogodke, o katerih pišejo Švedi.

Novica se je hitro razširila tudi na družbenih omrežjih, odzval pa se je tudi Mbappe in jo označil za lažno novico, pisanje Aftonbladeta pa za klevetanje. »Vse te obtožbe so lažne in neodgovorne, širjenje teh vesti pa je nedopustno,« je med drugim zapisal nogometaš in napovedal, da bo izkoristil vsa pravna sredstva za ugotovitev resnice, pa tudi za pregon oseb in medijev, ki so vpleteni.

Francoski nogometni as je celo namignil, da termin novice ni naključje, saj se je ta pojavila tik pred njegovim današnjim zaslišanjem na razsodišču, kjer se z nekdanjim delodajalcem PSG pravda za 55 milijonov evrov.

Odziv na Mbappejev namig pri PSG je bil po poročanju francoskih medijev kratek. V klubu pravijo, da bodo obdržali svoje dostojanstvo in teh zadev ne bodo komentirali, saj s tem ne nameravajo izgubljati časa.