Bivolova nekdanja žena navdušena: To si si zaslužil, idiot! (VIDEO)

Artur Beterbijev in Dmitrij Bivol sta v soboto zvečer v Riadu uprizorila eno od najboljših boksarskih obračunov v zadnjem obdobju. Zmage po točkah s 115:113, 114:114 in 116:112 se je veselil Beterbijev, toda ni jih malo, ki menijo, da bi moral sodnik po koncu vrhunskega dvoboja dvigniti roko Bivolu.

Dmitrijevega prvega profesionalnega poraza pa se je nadvse razveselila njegova nekdanja žena Jekaterina Bivol. Sodniško razglasitev, med katero so jo posneli, je pospremila vidno navdušena. »Hvala, bogu, hvala, Artur! Karma je udarila Dmitrija,« se je veselila vplivnica iz St. Peterburga. »To si si zaslužil, idiot! Dala sem ti šestnajst let življenja ...«

Bivolovega poraza si je tako močno želela, da je pred sobotnim obračunom na družbenih omrežjih objavljala podatke o njegovih poškodbah in slabostih. Na ta način je poskušala Beterbijevu pomagati do uspeha, s katerim je šampionskim pasovom po različicah IBF, WBC in WBO v poltežki kategoriji dodal še lovoriki združenj WBA in IBO.

Svojega nekdanjega moža, od katerega se je lani ločila po desetih letih zakona, je okrcala tudi zaradi njegove domnevne nezvestobe. Prepričana je, da jo je varal z vplivnico Marmar AlHilali, ki ima kar 1,4 milijona sledilcev. »Pojdi nazaj k Marmari!« je še zavpila Jekaterina Bivol, ki ima sicer z Dmitrijem dva sinova. Razšla se kajpak nista v najboljših odnosih.