Nekdanji nemški as: Anglija – Slovenija? Težko je gledati takšno tekmo

V studiu nemške televizijske postaje ZDF so bili zelo kritični do predstave, ki sta jo sinoči v Kölnu uprizorili nogometni reprezentanci Anglije in Slovenije. Strinjali so se, da je bila to ena od slabših, če ne celo najslabša tekma doslej na tem evropskem prvenstvu.

»Uf, zares je težko gledati takšno tekmo. Verjamem, da je bilo za igralce razburljivo, za nepristranske gledalce pa je bilo to mučenje. Slovenci so se bolj ali manj samo branili, Angleži pa ... Igrali so tako kot doslej na tem euru – to je bila čista žalost!« je bil brez dlake na jeziku nekdanji vrhunski nemški branilec Per Mertesacker.

Angleški nogometaši doslej (še) niso upravičili vloge vročih kandidatov za osvojitev lovorike. FOTO: Leon Vidic/Delo

»To je bila resnično slaba predstava Angležev. Da reprezentanca s tako kakovostnimi nogometaši in s toliko potenciala, pokaže tako malo, je res neverjetno in težko razumljivo,« je zmajeval z glavo 39-letnik iz Hannovra, ki je med drugim igral za Werder Bremen in Arsenal. Z nemško izbrano vrsto, za katero je odigral 104 tekme in dosegel štiri gole, se je med drugim leta 2014 v Braziliji veselil tudi osvojitve naslova svetovnih prvakov.