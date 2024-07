Ronaldo po zmagi nad Slovenijo: To je nogomet

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v osmini finala evropskega prvenstva v Frankfurtu proti slovenski nogometni reprezentanci doživel pravi vrtiljak čustev. Potem ko mu je vratar Jan Oblak v podaljšku ubranil strel z bele točke, so ga oblile solze žalosti, po zmagi po enajstmetrovkah pa ni skrival velikega navdušenja.

»Zdaj sem presrečen, toda malo prej sem bil potrt. Poskušal sem odločiti tekmo, vendar pa mi to ni uspelo. Ni se mi zgodilo velikokrat, da sem zapravil enajstmetrovko. Zaradi tega sem bil izjemno žalosten in solz nisem mogel več zadržati v sebi. V letu dni nisem zgrešil niti enega kazenskega strela. Ko sem najbolj potreboval gol, pa nisem zadel. Oblak je dobro ubranil moj strel,« je Ronaldo opisal trenutke, ko so ga preplavila čustva.

Cristiano Ronaldo je imel več bližnjih srečanj z Janom Oblakom. FOTO: Javier Soriano/AFP

Navijačem se je nato odkupil pri streljanju enajstmetrovk. V drugo je bil namreč bolj natančen – Portugalsko je popeljal v vodstvo. »On (Diogo Costa) nas je rešil. To je nogomet – pravi vrtiljak čustev. Še malo prej sem bil neutolažljivo potrt, zdaj sem presrečen,« je zaupal 39-letni as z Madeire in presodil, da so po njegovem mnenju na koncu zasluženo zmagali. »Trdo smo garali za ta uspeh, medtem ko so se Slovenci v glavnem branili,« je še dejal Ronaldo, ki bo z reprezentančnimi kolegi v petek (21.00) izzval Francoze.