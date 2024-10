Krvnik Slovencev s šaljivo fotografijo sporočil veselo novico

Erling Braut Haaland je sinoči uprizoril imenitno predstavo na štadionu Ullevaal v Oslu. Norveški nogometni zvezdnik je namreč z dvema goloma prispeval levji delež k visoki zmagi s 3:0 nad Slovenijo v ligi narodov v skupini B3.

Nepozaben večer si bo zapomnil tudi po tem, da je postal najuspešnejši strelec v zgodovini norveške nogometne reprezentance. To sta bila namreč že njegova 33. in 34. zadetek za izbrano vrsto, s katerima je prehitel dosedanjega rekorderja Jørgna Juveja, ki je med letoma 1928 in 1937 zbral 33 golov.

Veliko razlogov za srečo pa ima tudi v zasebnem življenju. Iz fotografije, ki jo je po tekmi objavil na družbenem omrežju instagram, je mogoče sklepati, da bo kmalu postal očka. Na njej je namreč – ker si je nekaj zatlačil pod majico – videti zaobljen trebušček, obenem pa sesa prst kakor dojenček.

S to fotografijo je Erling Haaland svojim sledilcem sporočil, da bo kmalu postal očka. FOTO: Instagram E. H.

Haaland, ki je 21. julija praznoval 24. rojstni dan, sicer prijateljuje z 20-letno Isabel Haugseng Johansen, ki je sinočnjo tekmo spremljala s tribune. Da pričakujeta otroka, sta sicer spretno skrivala pred javnostjo. Ne pa tudi pred kolegi. »Ah, to vem že celo večnost – nekje od poletja. To je sicer čudovita novica,« je omenil Haalandov reprezentančni kolega Sander Berge.