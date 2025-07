Ibrahimović: To ni Messi, ki ga poznam, to je nekdo, ki igra v cirkusu

Inter Miami je v osmini finala klubskega svetovnega prvenstva s 4:0 pričakovano izgubil proti Paris Saint-Germainu. Javnost je po porazu kritizirala prvega zvezdnika ekipe iz Floride Lionela Messija, na katerega stran se je postavil nekdanji soigralec pri Barceloni Zlatan Ibrahimović.

Inter Miami je na klubskem svetovnem prvenstvu napredoval iz skupine, v kateri so bili še Porto, Al Ahly in Palmeiras. Miami je nato v osmini finala naletel na prvega favorita turnirja in letošnjega zmagovalca lige prvakov, francoski PSG.

Parižani so brez težav s 4:0 odpravili Lionela Messija in njegove soigralce. Kmalu po porazu se je na Argentinca usul plaz kritik, češ da je v prvi vrsti on kriv za poraz. V bran mu je stopil nekdanji karizmatični švedski napadalec Zlatan Ibrahimović, s katerim je Messi leta 2009 osvojil prav klubsko svetovno prvenstvo.

»Poraz Messija? Ne govorite o porazu, kot da je to njegova krivda. Ni izgubil Messi, izgubil je Inter Miami! Ali ste videli ekipo? Messi igra s kipi, ne s soigralci. Če bi igral za pravo ekipo, na primer v Parizu, v Manchestru ali v katerem drugem velikem klubu, bi videli pravega leva,« je poraz Miamija komentiral Ibrahimović.

Bivša soigralcu Lionel Messi in Gianluigi Donnarumma po končani tekmi. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Kljub temu da za Inter iz Miamija nastopajo nekdanji zvezdniki Barcelone Luis Suarez, Sergio Busquets in Jordi Alba, Šved visok poraz ter izpad pripisuje nekonkurenčni ameriški ekipi, ki je na Transfermarktu v primerjavi s PSG vredna skoraj 20-krat manj.

»Messi še vedno zmore to, o čemer 99 odstotkov igralcev lahko samo sanja. Obkoljen je z igralci, ki tečejo, kot da po igrišču prenašajo vreče cementa. Ni pravega trenerja, ni zvezdnikov, ni igralcev, ki bi vedeli, kako se gibati brez žoge,« je bil oster najboljši švedski strelec vseh časov.

Ob tem je Ibrahimović dodal: »Ko bo igral z Ronaldom, Mbappejem, Haalandom, Zlatanom ... potem ga lahko kritizirate. Tokrat pa nikakor ne. To ni Messi, ki ga poznam, to je nekdo, ki igra v cirkusu. Če mu daš pravo ekipo, bo na noge spravil ves stadion. Enostavno, Messi je še naprej Messi. To ni bil poraz Messija, to je bil poraz Inter Miamija in nogometa.«