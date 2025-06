Od uvedbe klubsko svetovno prvenstvo dviguje prah, v zadnjih dneh zaradi napol praznih tribun in slabih številk gledanosti na televiziji, za marsikoga so še bolj problematične dodatne tekme, ki jih bodo nogometaši morali odigrati do 13. julija, ko se bo SP končalo. »To je najslabša ideja vseh časov,« je bil jasen Jürgen Klopp, ki trenutno opravlja vlogo svetovalca v Red Bullovi skupini klubov.

Klopp svari, da bodo imele dodatne tekme posledice. »Vsako poletje igralci preprosto ne morejo igrati velikega turnirja, lani je bil to euro, letos je klubsko prvenstvo. Od igralcev zahtevamo, da vsako tekmo igrajo, kot da je zadnja in to ponavljajo 70-krat na leto. Tako preprosto ne gre, vsi potrebujejo odmor, « pravi Klopp.

Nekdanji strateg Liverpoola se pri tem ni ustavil: »Naslednje leto bomo videli poškodbe, ki jih doslej pri igralcih še ni bilo. Če ne naslednje leto, pa po svetovnem prvenstvu. Igralci potrebujejo odmor, da, so dobro plačani, a pustimo to ob strani za trenutek. Tudi igralci v ligi NBA so dobro plačani, pa vsako leto dobijo štiri mesece odmora. Virgil van Dijk toliko odmora ni imel v celi karieri.«

Klopp je na tribunah Anfielda pospremil slavje ob naslovu prvaka Liverpoola v minuli sezoni. FOTO: Phil Noble/Reuters

»Klubsko svetovno prvenstvo je najslabša ideja vseh časov, ki bo imela resne posledice. Te odločitve sprejemajo ljudje, ki nimajo pojma, kako nogomet deluje iz dneva v dan. Pred eno od sezon sem imel vse igralce na voljo le za 14 dni priprav, nato smo vsake tri dni igrali tekmo skoraj celo leto. To je brutalno, tako enostavno ne gre več.«

Klopp se je umaknil z mesta trenerja Liverpoola, razkril je, da je pred eurom zavrnil ponudbo, da prevzame nemško reprezentantanco, ker je takrat še želel nadaljevati zgodbo na Anfieldu. Zdaj kot svetovalec pomaga Red Bullovi skupini klubov, tudi Leipzigu, kjer zaenkrat še igra Benjamin Šeško.