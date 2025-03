Identificiranih več kot 120 osumljencev za nasilne izgrede na Nizozemskem

Po nasilnih izgredih, ki so sledili nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem Tel Aviv novembra lani, je nizozemsko tožilstvo (OM) identificiralo 122 osumljencev, kar je bistveno več od prvotnih ocen. Po podatkih nizozemskega medija NOS večina osumljenih pripada skupinam propalestinskih protestnikov in huliganov, medtem ko jih je približno deset identificiranih kot navijači Maccabija.

Dogodki, ki so se odvili 6., 7. in 8. novembra 2024, so bili zaznamovani z nasilnimi napadi, vandalizemom in sovražnimi izjavami, kar je privedlo do številnih prijav in sodnih postopkov.

Preiskava poteka s pomočjo izraelskih oblasti

Po poročanju Het Parool so nizozemske oblasti v preiskavi tesno sodelovale z izraelskimi organi, kar je privedlo do identifikacije enega osumljenca iz skupine navijačev Maccabija. Poleg tega je nizozemsko tožilstvo prejelo več kot 250 pričevanj iz Izraela, ki so bila prevedena iz hebrejščine v nizozemščino.

Po navedbah OM so v Nizozemski vložili približno 50 kazenskih ovadb, pri čemer so bili obtoženi tako pristaši Palestine kot navijači Maccabija. Osem prijav je bilo povezanih z diskriminatornimi izjavami, ki naj bi jih izrekli izraelski navijači, vendar preiskava na tem področju za zdaj ni privedla do aretacij.

Dogodki, ki so se odvili 6., 7. in 8. novembra 2024, so bili zaznamovani z nasilnimi napadi, vandalizemom in sovražnimi izjavami, kar je privedlo do številnih prijav in sodnih postopkov. FOTO: Reuters

Do zdaj je bilo pred sodiščem že deset osumljencev, od katerih jih je pet prejelo kazni, ki segajo od družbeno koristnega dela do zapornih kazni do šestih mesecev piše nizozemski NOS.

Ta teden so se pred sodniki znašli še štirje obtoženi, ki so prejeli do 12 tednov zaporne kazni. Med njimi je bil Cenk D., ki je bil po podatkih Het Parool eden od organizatorjev nasilnih dejanj v spletni skupini, kjer so se izmenjevala sovražna sporočila in načrti za napade.

Sodišče je v sodbi poudarilo: »Izraelski navijači so bili tarča nasilja in sovražnega govora, vključno z rušenjem zastav, skandiranjem žaljivih pesmi in fizičnimi napadi. Kljub visoki stopnji čustvene napetosti to ne opravičuje nasilnih dejanj.« piše Het Parool.

Video dokazi in javni poziv za informacije

Preiskava še vedno poteka s pomočjo analize več deset tisoč ur video posnetkov, ki jih je pridobila nizozemska policija. Po navedbah Amsterdamse Politie so oblasti objavile posnetke 22 osumljencev v televizijski oddaji Opsporing Verzocht, kar je privedlo do več anonimnih prijav. Kljub temu pa nove aretacije še niso bile izvedene.

Dogodki so sledili nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem Tel Aviv novembra lani. FOTO: Yves Herman/Reuters

Na javno objavljenih posnetkih je mogoče videti 30 oseb, osumljenih nasilja, pri čemer jih je bilo sedem identificiranih kot navijačev Maccabija. Pred objavo teh posnetkov je nizozemska policija usklajevala preiskavo z izraelskimi oblastmi, kar je po podatkih OM pripomoglo k identifikaciji enega izraelskega osumljenca.

Politične posledice in družbeni odzivi

Incidenti so sprožili ostre odzive nizozemskih politikov in javnosti. Vlada je nasilje ostro obsodila, hkrati pa je prišlo do razprave o učinkovitosti ukrepanja varnostnih organov.

Nizozemska notranji minister je za Het Parool izjavil: »Potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na športnih dogodkih. Ne moremo dopustiti, da se politični konflikti iz drugih delov sveta selijo na nizozemske ulice.«

Po poročanju Het Parool so nizozemske oblasti v preiskavi tesno sodelovale z izraelskimi organi, kar je privedlo do identifikacije enega osumljenca iz skupine navijačev Maccabija. FOTO: Jeroen Jumelet/AFP

Obenem so se tako judovske kot propalestinske skupine v javnih izjavah medsebojno obtoževale, kdo je odgovoren za stopnjevanje nasilja. Posebej odmevna je bila sodna obravnava prijave primera opravičevanja holokavsta, ki je ena od štirih zadev, o katerih bo sodišče odločalo v prihodnjih tednih še piše Het Parool.