»Še vedno prejemam grožnje s smrtjo, a sem ponosen, da sem lahko to, kar sem«

Josh Cavallo, prvi profesionalni nogometaš na svetu, ki je odkrito istospolno usmerjen, pravi, da še danes, več kot tri leta po tem, ko je javno razkril svojo spolno usmerjenost, vsak dan prejema smrtne grožnje. Kljub temu ostaja ponosen nase in na svojo vlogo vzornika za LGBT+ skupnost v nogometu.

V pogovoru za podcast FIFPRO’s Footballers Unfiltered, kjer je gostoval ob nekdanjem angleškem vratarju Joeu Hartu, je Cavallo odkrito spregovoril o izzivih, s katerimi se še vedno sooča.

»Nogomet je še vedno zelo toksično okolje za odkrito gejevske igralce. To ni nekaj, kar bi vsak lahko prestal,« je dejal 25-letni vezist Adelaide Uniteda. Po njegovih besedah je nogomet še zelo daleč od pravega sprejemanja, kljub nekaterim pozitivnim premikom. »Ko stopim na igrišče, se poškodujem ali karkoli drugega, vedno vse povezujejo z mojo spolno usmerjenostjo,« še dodaja.

Smrtne grožnje in sovražni govor na spletu

Čeprav se je zdelo, da je njegovo razkritje leta 2021 sprožilo val sprememb v športu, Cavallo pravi, da vsakodnevno prejema številne grožnje, med njimi tudi smrtne. »Vsak dan dobim več smrtnih groženj. To je zelo žalostno,« je povedal.

Avstralski premier Peter Malinauskas, ki vodi zvezno državo Južno Avstralijo, kjer domuje Adelaide United, je grožnje ostro obsodil in jih označil za »nesprejemljive«. »To kaže na strahopetnost, ki še vedno obstaja v naši družbi,« je dejal Malinauskas in poudaril, da si Cavallo zasluži priznanje za svojo »pogum in iskrenost«, piše ABC News.

Čeprav je Cavallo ponosen na svojo odločitev, razume, zakaj se drugi nogometaši ne odločijo za enako potezo. »Razkritje ne pomeni samo, da poveš resnico o sebi. Prinaša tudi pritisk, pozornost in negativnost, ki lahko vpliva na tvojo kariero,« ga citira Reuters.

Opozarja, da je nogomet še daleč od tega, da bi bil resnično vključujoč za vse igralce. »Ljudje me pogosto sprašujejo: 'Zakaj v nogometu ni več odkrito gejevskih igralcev?' Zdaj razumem. Ko pogledaš vso negativnost, ki jo doživiš, vidiš, zakaj se ljudje raje odločijo za molk,« piše People.

Pozitiven vpliv na LGBT+ skupnost

Kljub vsemu Cavallo ostaja pozitiven, saj ve, da njegova zgodba pomaga drugim. »Ko hodim po mestu, me mladi ustavljajo in mi povedo, da sem jim dal pogum, da se razkrijejo v šoli. To je neverjeten občutek,« je dejal.

Adelaide United je izrazil podporo Cavallu in poudaril, da bo še naprej spodbujal projekte za večjo inkluzivnost v nogometu. »Stojimo ob Joshu in ga podpiramo tako na kot tudi zunaj igrišča. Še naprej se bomo borili za vključujoč nogomet, kjer je vsakdo lahko to, kar je,« so zapisali v izjavi za javnost.

Cavallo priznava, da nogometna kultura napreduje, a se zaveda, da bo trajalo dolgo, preden bo šport resnično odprt za vse. »Nogomet mora postati prostor, kjer lahko vsakdo igra brez strahu pred sovraštvom. Dokler ne pridemo do tega, bo še veliko izzivov,« je zaključil.

Kljub težavam, s katerimi se sooča, pa ostaja optimističen. »Vsak večer, ko grem spat, sem srečen, da sem jaz – Josh Cavallo, nogometaš in odkrit homoseksualec. In na to sem ponosen.«