Infantino odgovarja na kritike: Igralci želijo čimveč igrati, ne zgolj trenirati

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino še naprej zagovarja prenovljeno klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami. Po njegovem mnenju ta turnir in druga prvenstva ne bodo prinesla večjih dodatnih obremenitev za nogometne igralce.

Infantino trdi, da zdravje in dobro počutje igralcev ostajata ključno vprašanje za svetovno organizacijo sredi velike zaskrbljenosti zaradi razširitve turnirjev na že tako natrpanem koledarju.

Sindikat nogometnih igralcev FIFPro, španska la liga in skupina evropskih lig so v začetku oktobra vložili skupno tožbo pri protimonopolnih regulatorjih Evropske unije in obtožili mednarodno nogometno federacijo »zlorabe koledarja«.

Kritiki trdijo, da bodo prenovljeno klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami in drugi razširjeni turnirji povečali število tekem vsako sezono in pustili igralcem malo prostega časa med tekmami.

Infantino je za ameriško televizijsko mrežo CNN zavrnil očitke, da bo tekmovanje dodatno načelo ekipe. Po njegovem mnenju bo vpliv svetovnega klubskega prvenstva na dobro počutje igralcev »zelo omejen«.

»Gre za tekmovanje, ki se bo odvijalo vsaka štiri leta. Zmagovalec turnirja bo igral sedem tekem, kar je ena tekma in pol več na leto, kar ne bo imelo velikega vpliva,« je poudaril prvi mož mednarodnega nogometa.

»V svetovnem nogometu je namreč tako, da je veliko tekem za zelo malo moštev, zelo malo igralcev. Morda za tiste, ki dosežejo finale oziroma končni del na prav vseh turnirjih, kar je spet zelo redko. Torej, vse skupaj je precej uravnoteženo. Toda vseeno posvečamo veliko pozornosti koledarju in zdravju igralcev. Želimo narediti vse, da imajo igralci najboljše pogoje, da igrajo na najboljši način. Številni igralci so mi dejali, da želijo čimveč igrati, in ne zgolj trenirati.«

Infantino je še dejal, da delovna skupina Fife, ki jo vodi nekdanji trener Arsenala Arsene Wenger, proučuje vpliv svetovnega klubskega prvenstva na dobro počutje igralcev.