Isco: Nisem izdajalec, nisem vabljen na sestanke

Real Madrid se je dvakrat rešil iz izgubljenega položaja in se prebil v polfinale nogometne lige prvakov, a na štadionu Santiago Bernabeu ni vse rožnato.

Trener Carlo Ancelotti sumi, da ima v svoji ekipi ovaduha. Zato je pred torkovo povratno tekmo proti Chelseaju dolgo časa skrival začetno enajsterico. Nekdo naj bi namreč iz slačilnice že nekaj časa zalagal radijsko postajo z informacijami o taktiki in postavi.

Več prstov je bilo uperjenih na različne igralce, nek navijač pa je na twitterju zapisal, da je grešnik Isco. To je 29-letnega zvezdnika tako razjezilo, da se je odzval z naslednjimi besedami: »Ne morem biti izdajalec, ker me ni bilo v ekipi in tako nisem bil povabljen na sestanek. Širite sovraštvo drugje. ŽALOSTNO.«

Isco je zanikal namigovanja, da izdaja informacije. FOTO: Sergio Perez/Reuters

Isco, pred leti igralec, okrog katerega naj bi Real gradil prihodnost, pri Ancelottiju nima zaupanja, v tej sezoni je začel samo tri tekme. Razlog je tudi v tem, da se mu izteka pogodba in naj bi zapustil Madrid. Govorilo se je celo, da naj bi kot prost igralec prestopil k večni tekmici Barceloni. Zanj se zanimata tudi Fiorentina in West Ham.