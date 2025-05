Italijanski prvak napolnil blagajno kot še nikoli doslej

Koliko je bila vredno sinočnja zmaga Interja? 18,5 milijona evra! Prvi finalist nogometne lige prvakov v tej sezoni zmage na igrišču sijajno dopolnjuje z denarnimi nagradami. Interjev skupni zaslužek je že debelo presegel njegovega dosedanjega rekordnega in je poskočil na 136,6 milijona evra. Toliko italijanski velikan še nikoli prej ni zaslužil v »champions league«, pri čemer svoj izkupiček lahko poveča še za 10,5 milijona evra. Zmagoslavje v münchenskem finalu, 31. t. m., bi navrglo dodatnih 6,5 milijona evra, še štiri pa nastop na evropskem superpokalu. Barcelona je sezono zaokrožila s četrtim najvišjim zaslužkom, 116,563 milijona evra.

Za Interjem sta se zvrstila večerna tekmeca za preboj v finale Paris St-Germain in Arsenal. Parižani so doslej zaslužili 119,417 milijona evra, Londončani pa 116,999 milijona evra. V razredu 100 milijonov in več so še Bayern (105,866), Borussia Dortmund (102,163) ter Real Madrid (101,830).

Rekordnega izkupička v tej sezoni 39,71 milijona evra se veselijo tudi pri zagrebškem Dinamu, pri beograjski Crveni zvezdi pa nekoliko manjšega zneska 32,024 milijona evra.

Od 36 klubov, ki so tekmovali v tej sezoni v LP, sta na lestvici zaslužkarjev na dnu avstrijski prvak Sturm iz Gradca, ki se bo zadovoljil z 28,029 milijona evra, in Slovan iz Bratislave, ki je v kvalifikacijah izločil slovenskega prvaka Celje. Slovaški šampion je zaslužil 21,872 milijona evra.