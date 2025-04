Američani potrdili: nominirana tudi Ibrahimović in Čeferin

Nacionalna akademija televizijskih umetnosti in znanosti (NATAS) je razglasila nominirance za 46. podelitev nagrad Sports Emmy, ki bo 20. maja v dvorani Frederick P. Rose Hall, Jazz at Lincoln Center, v središču New Yorka. Nagrade športni emmy prepoznavajo odličnost v športnem televizijskem poročanju in ustvarjanju, in sicer v več kot 40 kategorijah, med katerimi izstopajo najboljša neposredna prireditev, dokumentarne vsebine, novinarstvo, e-šport, studijski voditelji in drugi ključni prispevki športnih medijev.

Letošnja podelitev nagrad Sports Emmy bo v ospredje postavila ustvarjalce, pripovedovalce in tehnične mojstre, ki s svojim delom vsak dan soustvarjajo izjemno izkušnjo športnih prenosov in vsebin.

Gre za umetniško dovršen video

Med nominiranci v kategoriji »Outstanding Open/Tease« je tudi kratki film »UEFA Champions League: A New Era«, ki ga je pripravil CBS v sodelovanju z Uefo. Gre za umetniško dovršen video, ki na čustven in vizualno navdušujoč način predstavlja novo poglavje elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

Posebno pozornost je pritegnil prizor, v katerem se v karizmatičnem dialogu srečata eden najbolj ikoničnih nogometašev tega stoletja Zlatan Ibrahimović in Aleksander Čeferin, predsednik Uefe.

V videu nastopajo tudi drugi nekdanji nogometaši, ki so zaznamovali zgodovino lige prvakov. Glasbena podlaga, moderna produkcija in pripovedna nit, ki govori o evoluciji športa, so prispevali k temu, da si je vsebina prislužila nominacijo za eno najprestižnejših priznanj v svetu športne televizije.

Predsednik NATAS, Adam Sharp, je ob razglasitvi nominacij povedal: »Letos so nominiranci znova dvignili standarde športnega televizijskega ustvarjanja – od tehničnih inovacij do nepozabnih zgodb v živo in izjemnih dokumentarcev. Ponosni smo, da bomo lahko počastili njihovo delo.«