Ivan Rakitić: Gavi? Rad imam igralce z značajem in jasnim mnenjem

V Barceloni se že veselijo napredovanja v polfinale lige prvakov, čeprav morajo v torek v Dortmundu še ubraniti prednost štirih golov. Katalonske nogometne utrinke pa je iz svojega zornega kota komentiral tudi nekdanji as Ivan Rakitić. Hrvat, ki je član Hajduka, se je obregnil ob incident Rapinhe na zadnji prvenstveni tekmi proti Betisu (1:1), ko se je Brazilec besno lotil stranskih sodnikov, in se zoperstavil tudi svojemu trenerju Hansiju Flicku, ki ga je želel umiriti, na koncu pa je trčil ob vratarja Marc-Andrea ter Stegna in se z njim sporekel. Nemec, ki je v obdobju rehabilitacije, je moral poseči po trših prijemih.

»Rad bi videl nadaljevanje prepira v slačilnici, dobro poznam Marca,« je dal vedeti, da Brazilcu ni bilo lahko. Eden od najboljših zveznih igralcev v zadnjem rodu katalonske zasedbe, ki je osvojila ligo prvakov, je slikovito komentiral kritike na računa mladega Gavija, češ da je boljši v udarjanju, kot v igranju. Tudi Gavi je na novinarski konferenci imel obračun s sedmo silo na to temo.

»Mnogi mislijo, da ne znam igrati, ampak oni nimajo pojma,« je zabrusil 20-letni zvezni igralec. Rakitić je kritikom še bolj »navil ušesa«.

»Obožujem Gavija. Sem privrženec ljudi z veliko značaja in zelo jasnim mnenjem. To veliko pove o njihovi mentalni moči. On je igralec, ki ustvarja spektakel in bil vedno v mojem moštvu. Če bodo rekli, da ne zna igrati nogometa, se bom raje lotil igranja ping-pong.«