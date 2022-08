Iz Afrike je prišel drugačen človek

Lewis Hamilton se je že sprijaznil, da tudi letos svoje bere naslovov svetovnega prvaka v formuli 1 ne bo povečal na rekordnih osem. Toda z vse bolj konkurenčnim mercedesom računa, da bo do konca sezone vpisal vsaj eno zmago, kar mu je to uspelo vselej od debija leta 2007.

Prvo priložnost bo imel v nedeljo na VN Belgije v Spa-Francorchampsu, kamor Anglež prihaja, kot se je izrazil, drugačen človek. Poletni tritedenski premor je namreč izkoristil za obisk Afrike, kjer je šel po sledeh svojih korenin. Hamilton, čigar oče Anthony je s karibskega otoka Grenada, je obiskal Namibijo, Ruando, Kenijo in Tanzanijo.

»Imel sem nekaj najboljših dni v svojem življenju,« je zapisal dirkač, ki še ni imel tako dolge rezultatske suše v F1, nazadnje je zmagal decembra lani v Savdski Arabiji. »Po izletu v Afriki nisem več isti človek kot prej; vsa ta lepota, ljubezen in mir, ki sem jih izkusil, so me spremenili. Nobena fotografija in nobena beseda ne moreta izpričati mojih občutkov. Povezal sem se s svojimi koreninami, začutil svoje prednike kot nikdar prej,« je na družbenih omrežjih sporočil Hamilton, ki se je odpravil na vožnjo z balonom, obiskal ljudstvo Pokot ter živalski rezervat.