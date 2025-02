Izgubljen po razhodu z ženo

Zmagovita bitka za bitko, pa se na koncu dobi tudi vojno. Denimo tisto za angleškega nogometnega prvaka. Manchester City, štirikratni zaporedni šampion, ne bo ubranil krone na Otoku, na četrtem mestu za vodečim Liverpoolom »kasni« za 17 točk (44:61). Izpadel je iz lige prvakov in tudi iz domačega ligaškega pokala.

A v nedeljo se bo ob 17.30 iskrilo na štadionu Etihad, sinjemodri in rdeči se bodo udarili med seboj. Letošnja sezona je najslabša v trenerski karieri Pepa Guardiole. Katalonec je na klopi Manchester Cityja na trenutke tudi videti miselno odsoten, pred kratkim se je namreč po kar 30 letih skupnih življenjskih niti razšel z ženo Cristino Serra. V zakulisju namigujejo, da naj bi dno sodu zveze izbilo Guardiolovo podaljšanje trenerske pogodbe z manchesterskim klubom do leta 2027. »Smo odlično moštvo, a smo izgubili doslednost. Pa tudi nič ne traja večno,« se tolaži Guardiola, ki je v Manchestru že od leta 2016.

Bayern potrebuje boljše nogometne predstave, tega se zaveda tudi Leroy Sane (levo). FOTO: Alexandra Beier/AFP

V Manchester Cityju se pripravlja prenova ekipe, s prihodi Omarja Marmuša, Nica Gonzaleza, Abdukodirja Husanova in Vitorja Reisa v januarskem prestopnem roku se je sicer že začela. Nekoč sinjemodri junaki so zdaj izžete nogometne limone v tridesetih letih življenja. Ključni igralci kot Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovačić, Ilkay Gündogan in Ederson, ki so bili dolgo let okostje moštva, so prešli najboljša igralska leta. Jack Grealish ni upravičil kupa odškodninskega denarja za svoj prihod, je senca samega sebe, in mnogi od omenjenih se bodo v bližnji prihodnosti poslovili od sinjemodrega dresa.

Bayern brez Kana

Liverpool, tako kot ManCity, ima med drugim veliko težav s poškodbami, trener Arne Slot do konca sezone ne more računati na Joeja Gomeza, načeta sta Conor Bradley in Cody Gakpo. Drugouvrščeni Arsenal pa z osmini točkami minusa piha za ovratnik. »Še vedno je to moštvo Pepa Guardiole, četudi izgublja točke,« se zahtevnosti naloge zaveda Nizozemec, čigav Liverpool je neporažen že na 22 zaporednih ligaških tekmah.

V nedeljo bo tudi derbi nemškega prvenstva, vodeči Bayern ob 17.30 sprejema tretjeuvrščeni Eintracht iz Franfurta (55:42 v točkah). Bavarci Enotnost, kakor je slovenski prevod imena frankfurtskega kluba, sprejemajo brez poškodovanega Harryja Kana, po dveh zaporednih remijih v vseh tekmovanjih želijo zmagati. Proti Bayer Leverkusnu in Celticu so bili bledi. Zmagati bosta želela tudi Crvena zvezda in Partizan, danes ob 16. uri je večni srbski derbi, na vrhu lestvice pa ima zvezda kar 21 točk prednosti pred črno-belimi.