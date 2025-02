Izzvani Vinicius se je zadnji smejal; Real razveselil tudi Dončića

V nadaljevanju preberite:

Kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Navijači na Etihadu so se veselili, ko je Erling Haaland dvakrat popeljal Manchester City v vodstvo, pa tudi smejali, ko so zbijali šale na račun Viniciusa Juniorja, ker ni prejel zlate žoge. Toda mladi Brazilec je bil na koncu avtor preobrata, ko je v sodnikovem dodatku na pladnju podaril Judu Bellinghamu zmagoviti gol za 3:2 na prvi tekmi play-offa za osmino finala lige prvakov.

Manchestrovi navijači so na tribuni izobesili plakat, na katerem je bila slika Rodrija, ki je v glasovanju za zlato žogo presenetljivo premagal Viniciusa, in zapisali Nehaj jokati (Stop crying your heart out). Toda Vinicius, ki meni, da mu prestižne nagrade niso podelili zaradi njegovega boja proti rasizmu, je imel zadnjo besedo. Lepo je preigral branilca in podal pred vrata, kjer Bellinghamu ni bilo težko poslati žoge v mrežo.

