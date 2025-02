City za preživetje, Rodri pa na superbowlu

V nadaljevanju preberite:

Po sklepnih januarskih tekmah v ligaškem delu nogometne lige prvakov so zdaj na vrsti kvalifikacije za ligo prvakov. In največ pozornosti prinaša današnji dvoboj velikanov Manchester Cityja in Reala iz Madrida. S kakšno popotnico iz mestnega derbija in s kakšnim spominom na Jana Oblaka na Otoku pričakuje tekmo špansko moštvo? Zakaj City lovi rešilni pas? Kaj ima skupnega z novim draguljem angleških prvakov Srečko Katanec? Kakšna je medsebojna zgodovina drevišnjih tekmecev?