Legenda pred tekmo: Ne morejo jih premagati – če jih, si jih bom odrezal

Sergio Aguero, nekdanji napadalec Manchester Cityja in ena največjih ikon v zgodovini kluba, se je pred prvo tekmo četrtfinala Lige prvakov med Manchester Cityjem in madridskim Realom odločil za drzno napoved, ki je takoj postala viralna.

V pogovoru za podcast Som I Serem FCB je prepričano izjavil: »Real Madrid ne more premagati Manchester Cityja. Če premagajo City, si bom odrezal testise.«

Njegove besede so se kot požar razširile po družbenih omrežjih, še posebej na platformi X, kjer so navijači z nestrpnostjo spremljali razvoj dogodkov. Čeprav je Aguero svojo samozavest temeljil na prepričanju, da je ekipa Pepa Guardiole preprosto premočna za Madridčane, je nogomet znova dokazal, da so napovedi vedno nehvaležne.

City je imel tekmo v svojih rokah, toda Real Madrid je poskrbel za epski preobrat in zmagal z dve proti tri, s čimer je Aguero doživel enega svojih najbolj neprijetnih trenutkov v javnosti.

Napeta tekma polna preobratov

Manchester City je povedel v 19. minuti, ko je po podaji Joška Gvardiola zadel Erling Haaland. Real Madrid je izenačil v drugem polčasu, ko je Kylian Mbappé iz bližine slabo zadel žogo in s tem presenetil vratarja Edersona.

V 78. minuti je City znova povedel, ko je bil po prekršku Danija Ceballosa nad Philom Fodenom dosojena enajstmetrovka, ki jo je uspešno izvedel Haaland.

Toda Madridčani so v zadnjih minutah pokazali, zakaj veljajo za specialiste za preobrate. Brahim Diaz je v 86. minuti izkoristil napako Cityjeve obrambe in izenačil, nato pa je v sodnikovem dodatku Jude Bellingham po grdo zgrešenem strelu Viniciusa Jr. postavil končni izid.

Izgubil čast ... in denar

Aguero je bil eden največjih poražencev večera, saj je poleg svoje skrajno tvegane napovedi izgubil še 10 tisoč dolarjev, ki jih je stavil na število zadetkov v prvem polčasu. Po tekmi so ga navijači na družbenih omrežjih bombardirali s sporočili in ga spraševali, ali bo res izpolnil svojo obljubo.

Čeprav je njegova napoved služila predvsem kot šala, je pokazala, kako močno čustveno navezani ostajajo nekdanji igralci na svoje klube. S to potezo je Aguero sicer pritegnil ogromno pozornosti, a hkrati postal tarča posmeha in zbadljivk.

Guardiola in ekipa pod pritiskom

Za City ta poraz pomeni velik udarec, saj so bili večji del tekme v prednosti. Če želijo napredovati v polfinale lige prvakov, jih v Madridu čaka izjemno težka naloga. Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda Wayne Rooney je bil med prvimi, ki so kritizirali Cityjevo predstavo:

»Igralci so se med seboj gledali z nezaupanjem, kar je zaskrbljujoče za Guardiolo.«

Manchester City bo moral zdaj pokazati, iz kakšnega testa je, saj bo povratna tekma na Santiago Bernabéuu ključna za njihove ambicije v Ligi prvakov. Če jim ne uspe izločiti Real Madrida, bi to pomenilo njihovo najzgodnejši izpad v tem tekmovanju po sezoni 2012/13, ko so obstali že v skupinskem delu.

Guardiola in njegovi igralci bodo morali hitro pozabiti boleč poraz in zbrati vse moči za nadaljevanje sezone. Čeprav imajo vse možnosti, da v Madridu pridejo do preobrata, bo za to potrebna popolna predstava brez napak.