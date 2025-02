Pariški velikan že na pragu osmine finala

Nogometaši francoskih klubov Brest in Paris Saint-Germain so odprli izločilne boje v ligi prvakov. Parižani so naredili velik korak k napredovanju, saj so na tujem zmagali s 3:0.

Parižani so v Guingampu, kjer svoje evropske tekme igra Brest, tehtnico na svojo stran nagnili že v prvem polčasu, ko so dosegli dva gola, zadela sta Vitinha v 21. minuti z bele pike ter Ousmane Dembele v 45., obenem pa zapravili še nekaj lepih priložnosti. Gostitelji so najlepšo zapravili v 36. minuti, ko so zadeli vratnico. V drugem delu je Dembele zabil svoj drugi gol na tekmi, zanj že 15. v letu 2025 v vseh tekmovanjih.

Izidi

18.45

Brest: PSG 0:3 (Vitinha 21.-11m; Dembele 45., 66.)

21.00

Manchester City: Real Madrid

Juventus: PSV

Sporting: Borussia Dortmund