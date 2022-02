Jan Oblak je že do 49. minute prejel štiri gole

Nogometaši Barcelone so v osrednjem dvoboju 23. kola španske lige premagali madridski Atletico slovenskega vratarja Jana Oblaka s 4:2 (3:1) in ga prehiteli na lestvici. Zdaj je Barcelona četrta z 38 točkami, Atletico pa peti s 36.

Barcelona se po vseh težavah in zdrsu na sredino lestvice zdaj počasi spet vrača proti vrhu. Danes je dobila pomembne tri točke in čeprav je v 49. minuti kazalo, da bo imela lahko delo, se je na koncu povsem posvetila obrambi.

Oblak in soigralci so imeli slab prvi polčas, sicer z dobrim začetkom, ko je za vodstvo z 1:0 poskrbel Yannick Carrasco. A potem je na igrišču zagospodarila Barcelona in malone vsako priložnost spremenila v zadetek: uspešni so bili Jordi Alba, Gavi in Ronald Araujo. Izid polčasa je bil tako 3:1, v 49. minuti pa je Dani Alves povišal že na 4:1.

Suarez le ublažil poraz

A isti igralec je 20 minut zatem dobil rdeč karton, vmes je Luis Suarez nekdanjim soigralcem zabil gol za 2:4 in Atletico je v zadnji četrtini poskušal iztržiti še kaj več. Toda domača obramba je zdržala, zmaga pa je Barceloni prinesla tudi skok na četrto mesto.

Na prvi današnji tekmi je Real Sociedad z le neodločenim izidom 0:0 proti Valencii zapravil priložnost, da bi prav tako prehitel Atletico. Podobno pa je bilo v soboto, ko je druga Sevilla prav tako na tekmi brez golov z Osasuno iztržila le točko.