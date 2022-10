Jan Oblak rešil Atletico, premagal ga je soigralec

Nogometaši Atletica Madrida so vpisali peto zmago v španskem prvenstvu, Jan Oblak pa je moral tudi na četrti tekmi v la ligi pred domačimi gledalci po žogo v svojo mrežo. Atletico je proti Gironi zmagal z 2:1, skočil na četrto mesto na lestvici, glavne zasluge za vse tri točke pa si lahko lasti Oblak, ki je v zaključku tekme dvakrat odlično posredoval. V 77. minuti je žogo po močnem strelu Aleixa Garcie odbil v vratnico, v 87. minuti pa je strel istega igralca preusmeril v kot.

Oblak je v tej sezoni trikrat ohranil mrežo nedotaknjeno, a še nikoli pred domačimi gledalci. Tudi na tekmi lige prvakov proti Portu je moral enkrat po okroglo usnje v lastno mrežo. Oba zadetka za Atletico je dosegel Angel Correa, in sicer na začetku obeh polčasov, na 2:1 pa je v 66. minuti znižal Rodrigo Riquelme. Oblak je bil ob njegovem strelu z razdalje brez moči, saj je žoga na poti do mreže zadela domačega obrambnega igralca in spremenila smer.

Izidi 8. kola la lige:

petek:

Osasuna : Valencia 1:2 (0:1)

sobota:

Almeria : Rayo Vallecano 3:1 (3:0)

Atletico Madrid : Girona 2:1 (1:0)

18.30 Sevilla - Athletic Bilbao

21.00 Getafe - Real Madrid

nedelja:

14.00 Real Valladolid - Betis Sevilla

16.15 Cadiz - Espanyol 18.30 Real Sociedad - Villarreal

21.00 Barcelona - Celta Vigo

ponedeljek:

21.00 Elche - Mallorca